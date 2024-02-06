درجات الحرارة المتوقعة غدًا.. القاهرة تسجل 12

كشفت الأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

وأكدت وجود شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

القاهرة:- العظمى 22 والصغرى 12

الإسكندرية: العظمى 21 والقاهرة 9

وادي النطرون:- العظمى 21 والصغرى 9

طنطا:- العظمى 21 والصغرى 11

شبين الكوم:- العظمى 23 والصغرى 12

دمنهور:- العظمى 22 والصغرى 11

مطروح:- العظمى 20 والصغرى 10

السلوم:- العظمى 19 والصغرى 9

سيوة:- العظمى 19 والصغرى 5

بورسعيد:- العظمى 21 والصغرى 10

دمياط:- العظمى 20 والصغرى 10

الزقازيق:- العظمى 22 والصغرى 12

المنصورة:- العظمى 21 والصغرى 10

الإسماعيلية:- العظمى 22 والصغرى 9

السويس:- العظمى 21 والصغرى 10

العريش:- العظمى 20 والصغرى 9

رفح:- العظمى 19 والصغرى 10

راس سدر:- العظمى 22 والصغرى 9

نخل:- العظمى 19 والصغرى 3

طابا:- العظمى 21 الصغرى 10

كاترين:- العظمى 11 الصغرى 2

الطور:- العظمى 20 الصغرى 10

شرم الشيخ:- العظمى 24 الصغرى 13

الغردقة:- العظمى 24 الصغرى 13

مرسى علم:- العظمى 24 الصغرى 13

الفيوم:- العظمى 22 الصغرى 9

بنى سويف:- العظمى 22 الصغرى 7

المنيا:- العظمى 23 الصغرى 6

أسيوط:- العظمى 23 الصغرى 6

سوهاج:- العظمى 25 الصغرى 7

قنا:- العظمى 26 الصغرى 8

الأقصر:- العظمى 27 الصغرى 9

أسوان:- العظمى 27 الصغرى 10

أبو سمبل:- العظمى 26 الصغرى 10

الوادي الجديد:- العظمى 23 الصغرى 6

شلاتين:- العظمى 25 الصغرى 16

أبو رماد:- العظمى 24 الصغرى 14

حلايب:- العظمى 21 الصغرى 15

رأس حدربة:- العظمى 23 الصغرى 15