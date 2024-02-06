شيرين عبدالوهاب| انطلاق دعاية أغنية "الدهب"

طرحت الشركة المنتجة لأغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة “الدهب”، تمهيدًا لطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

فريق عمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة “الدهب"

أغنية الدهب لـ شيرين عبدالوهاب من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

اخر أغاني شيرين عبد الوهاب الدهب

كانت آخر إصدارات شيرين الغنائية من خلال “المترو”، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها “في محطه المترو وانا ماشيه من يومين انا شفت حد مش هشوفه مرتين ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين انا انا انا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه الا انا بس وجمبي اتنين مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا انا خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه مبقتش فاهمه مبقتش عارفه ده عمل فيه روحي وفي قلبي اي قربلي خطوه وقالي فجأه اي النظام دقات قلبي سريعه ومن غير انتظام وضحكلي نفس الضحكه قولت خلاص تمام كده انا انا قبل اما نحكي وقبل ما نقول كلمتين تلفونو رن استأذن وبعد خطوتين في الزحمه تاه من قبل ما اعرف هو مين كده كده كده خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه مبقتش فاهمه مبقتش عارفه ده عمل في روحي وفي قلبي اي في محطه المترو وانا ماشيه من يومين خد قلبي مني ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين انا انا انا ”.

نشاط غنائي مكثف لشيرين عبدالوهاب في 2024

عادت شيرين عبد الوهاب لساحتها الغنائية بحفل غنائي للإمارات ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة وكان هو الأول بعد إعلان انفصالها، وشهد حضور كامل العدد وتألقت بوزن أقل من السابق بقليل وغنت مجموعة من باقتها المفضلة لدى جمهورها" الكدابين، تاج راسك، اه ياليل، صبري قليل، حبه جنة"، بالإضافة لحفل غنائي آخر في لبنان بمناسبة احتفالات عيد الحب هناك.

شيرين عبدالوهاب في ليلة روائع السنباطي:

كانت شاركت شيرين حديثًا في “روائع السنباطي” بجانب عدد كبير من نجوم الغناء "أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، والذي شهد حضورًا كامل العدد، وتغنى نجومه بباقة من أجمل أغاني الزمان الجميل التي لحنت بواسطة السنباطي.