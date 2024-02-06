عاجل
إصابة الونش بقطع جزئي في الرباط الصليبي رسميا
الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

18 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (18307) مخالفة مرورية متنوعة بينها (459) مخالفة السير بدون تراخيص.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط  (56) دراجة نارية مخالفة، و (10967) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(13) مخالفة موقف عشوائى، و(444) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(8) مخالفات شروط التراخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

مواد متعلقة

ضبط تجار حشيش بحوزتهم بضاعة بـ2,5 مليون جنيه في الشرقية

فحص 60 سائق خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق

المرور يحرر 28 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

القبض على 31 هاربًا مطلوبًا في أحكام قضائية

سقوط 17 بلطجيًا في حملات مكبرة خلال يوم

ضبط 298 دراجة نارية مخالفة خلال يوم

سقوط 26 عنصر إجرامي ارتكبوا 47 حادثا

الأمن يلاحق حائزي الأسلحة النارية والبيضاء في المحافظات
الجريدة الورقية