انطلاق الملتقى الأول لأعضاء التدريس بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

نظمت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية الملتقى الأول لإعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحت شعار " قادة المستقبل" بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في مقره بحلوان، في الفترة من الأحد الموافق 4 فبراير وحتى الأربعاء 7 فبراير الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وقام بافتتاح الملتقى الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة، وبتشريف الدكتورأيمن فريد – مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور سعيد عبد العزيزمحافظ الشرقية الأسبق وعميد تجارة الأسكنرية الأسبق، والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

شملت فاعليات الجلسة الافتتاحية عدة كلمات للسادة كبار الزوار، بحضور أكثر من 120 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من 13 مركز دراسي ب12 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور رأفت إبراهيم عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور هشام حسن عميد كلية الحاسبات، الدكتور محمد عباس المصري مدير برنامج إدارة الأعمال والمشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة.

استهل اللقاء الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة بالترحيب بجميع الضيوف وتوجيه الشكر للدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة مثمنًا دوره الفعال في تطوير الجامعة وجهوده الكبيره خلال السنوات الماضية وحرصه على تبني كل ما يسهم في الإعلاء من شأنها

وأضاف أن ملتقى اليوم يبرز اهتمامه بتدريب أحد أعمدة الجامعة الأساسية ألا وهم الكوادر الأكاديمية معربًا عن مدى الفخر بالفكر الريادى والمستنير للجامعة التي تعد من أقدم الجامعات الأهلية في مصر، مؤكدًا على سعى معهد إعداد القادة الدائم لإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للمجتمع الجامعي ووضع وتنفيذ الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص لإعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الطلاب من خلال اكتشاف المواهب وصقلها وتأسيس وبناء منظومة من البرامج المتميزة للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي ورفع كفاءة أعضاء التدريس وتنميه قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية والاهتمام بالجهاز الاداري في الجامعات والمعاهد حتى ينعكس ذلك بإيجابية على كل من الطالب والبيئة المحيطة به.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته مدى أهمية تعريف جميع منتسبي وزارة التعليم العالي من الجامعات ممثلة في القيادات الجامعية والكوادر الأكاديمية برؤية الوزارة وخطتها الإستراتيجية تنفيذًا لتلك الإستراتيجيات بفاعلية وإحداث التأثيرات المطلوبة، مشيرًا إلى دور الوزارة في توعية الكيانات الجامعية بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في جميع أقاليم والمحافظات بأنحاء الجمهورية، وأن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو إطلاع اعضاء الهيئة المعاونة على تلك الإستراتيجي وتعزيز مشاركتهم في خطط الوزارة.

تطورات الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

ورحب الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بجميع الحضور متوجهًا بخالص الشكر لهم، مشيرًا إلى أهمية مشاركة معاوني أعضاء هيئة التدريس في الملتقى الأول لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة لكونه أحد الفرص لتجميع ومقابلة أعضاء الهيئة المعاونة من الفروع الدراسية نظرًا للطبيعة المختلفة للجامعة لتواجد مراكزها الدراسية داخل الجامعات الحكومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، موجهًا الشكر لمعهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام لتنظيم الملتقى متمنيًا مزيد من المشاركات الفعالة مع المعهد.

وأشار رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إلى التطورات التي شهدتها الجامعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي ارتكزت على عدة محاور منها الأكاديمي، الانتشار الجغرافي، البنية التحتية والتكنولوجية، مؤكدًا على أهمية العامل البشري في إحداث التنمية والتطوير، و أن الجامعة تحرص دومًا على تنمية مهارات الطلاب والإرتقاء بمستواهم الفكري لخلق خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل؛

وفي ختام كلمته أكد على أهمية المعسكر في إحداث تأثير إيجابي وصقل المهارات والمعارف وزيادة القدرة على حل المشكلات الذي بدوره ينعكس على تطوير العملية التعليمية ونمو الجامعة، مشيرًا إلى أهمية خلق جيل جديد من القادة يكون لهم دوراً بارزاً في صناعة المستقبل بما يتماشى مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة التي تدعم الشباب وتعمل على خلق جيلاً واعياً قادر على تحمل مسئولية المستقبل، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لدعم مؤسسات التعليم العالي للشباب بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، متوجهًا بخالص الشكر لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور لرعايته للملتقى ودعمه الدائم للجامعة.



جدير بالذكر أنه خلال فاعليات اليوم تم تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، ومعهد إعداد القادة مع تبادل دروع التكريم بين الطرفين، وقامت الجامعة بتقديم دروع التكريم إلى كلاً من الأستاذ الدكتور/ أيمن فريد – مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد العزيز – محافظ الشرقية الأسبق،

واختتمت فاعليات اليوم الأول للملتقى بعزف مقطوعة موسيقية من إحدى طالبات المعهد مع أخذ الصور التذكارية الجماعية مع أعضاء الهيئة المعاونة