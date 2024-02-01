الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني تشارك في برنامج إعداد قادة الوطن العربي

شاركت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان إعداد قادة الوطن العربي.

جاء ذلك في مركز المؤتمرات بمدينة الأقصر تحت شعار LEADERS 2030 والذي يستمر حتى اليوم 1 فبراير ٢٠٢٤،وبمشاركة 200 طالب وطالبة من 20 دولة عربية بجانب الجامعات المصرية.

ويقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور عادل زين رئيس الجامعة التكنولوجية بالأقصر ودكتور ليلى البيطار مدير عام الجامعات العربية فى اتحاد الجامعات ودكتورة منى رزق منسق الأنشطة الطلابية باتحاد الجامعات العربية.

رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني: تلك الفعالية تدعم الطلاب

وقال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية أن الجامعة تسعد بمشاركة طلابها في هذا المحفل المصري - العربي، مؤكدا أن هذه الفاعلية تدعم طلاب الجامعات المصرية والعربية لتنمية مهارات القيادة اللازمة لبناء شخصيتهم، وأن ورش العمل الذاتية التي تستهدف تنمية مهارات القيادة والتفكير الابتكاري وريادة الأعمال لدى الشباب العربي تمثل نموذجا حيا لتنمية المجتمعات وفق أسس ومعايير علمية ، وأن مناقشة المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي ستحدث تلاحم بين الطلاب للخروج بتوصيات حول هذه المبادرات، بالإضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية أن مثل هذه الفعاليات تمثل نقله نوعية في مفهوم التعليم باعتباره قوي ناعمه تستهدف تطوير وتنمية المجتمعات لا سيما وأن الرئيس السيسي والحكومة ووزير التعليم العالي يضعون التعليم علي قمه هرم الاولويات والشاهد في هذا الأمر الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والفني والتكنولوجي من حيث إنشاء وتطوير الجامعات ووضعها فى مراكز متقدمة عالميًا ضمن أفضل الجامعات علي مستوي العالم ، وتأكيد الرئيس الدائم علي إنتاج المعرفة للإسهام فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وان هذا المحفل يؤكد السعي الدائم للجامعات والمعاهد المصرية علي إعادة تأهيل الشباب المصري والعربي الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وثمن عبد السلام جهود جامعة الاقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسنين لاستضافه هذا البرنامج وخروجه بهذه الصورة المشرفه، وكذلك دور معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام لما يقدمه من برامج وخدمات جليلة لإعداد وتطوير قادة الغد ومستقبل الاوطان في مصر والدول العربية والعالم.