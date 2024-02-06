الإسماعيلي يضم عبد الرحمن الدح لاعب طنطا

أتم مسئولو نادي الإسماعيلي، التعاقد مع عبد الرحمن الدح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي طنطا، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بتوصية من كابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق.

وأعرب الدح عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق قائلا: "حققت أحد أحلام حياتي بالانتقال لصفوف الإسماعيلي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "أشكر كابتن إيهاب على منحي فرصة الانتقال لصفوف الإسماعيلي، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "جئت من نادي جماهيري كبير قضيت فيه سنوات طويلة وسيبقى في قلبي دائما، وانتقلت لواحد من أكبر الأندية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتبدء رحلة جديدة في مسيرتي بعد سنوات من الاجتهاد مع طنطا".

وأتم: "أعد جماهير الإسماعيلي ببذل كل ما في وسعي لإسعادهم، وأشكر جماهير طنطا على دعمهم لي خلال السنوات الماضية، ولا أجد كلام لوصف مدى حبي لهم".