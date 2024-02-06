ميدو: على إدارة الإسماعيلي الصبر على مشروع إيهاب جلال

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن إدارة الإسماعيلي تراهن على إيهاب جلال، المدير الفني للفريق من أجل إنجاح الصفقات التي تم إبرامها، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لمجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، بعدما تمكن من حل أزمة القيد للنادي، بالإضافة لضم لاعبين جدد".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الإسماعيلي فاجئني بحل أزمة القيد، حيث قام ببيع مدافع جيد مثل إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي".

وتابع: "الإسماعيلي أدار هذا الملف بهدوء ودون دعم أحد، وعلى النادي أن يتقدم للأمام الآن، فالجميع أصبح يعرف من ورط الإسماعيلي في الأزمات".

وأكمل: "عنوان صفقات الإسماعيلي هو أن النادي يراهن على كفاءة إيهاب جلال وخبراته، على إعادة بعض اللاعبين لمستواهم الحقيقي".

وواصل: "معظم صفقات الإسماعيلي هي لاعبين يعرف إيهاب جلال كيف يخرج منهم أفضل ما لديهم مثل أحمد الشيخ وهشام محمد وعمرو مرعي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "على مجلس إدارة الإسماعيلي الصبر على مشروع إيهاب جلال، فهو يستطيع أن يخرج أفضل ما لدى هؤلاء اللاعبين".