بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا

يسعى منتخب الأردن لمواصلة كتابة التاريخ فى بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا فى قطر، عندما يلتقى مع كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فى الدور نصف النهائى على استاد أحمد بن على.

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ويلعب الطرفان مواجهة ثالثة بينهما في البطولة الكبرى بتاريخيهما في كأس آسيا على أرضية ملعب أحمد بن علي يوم الثلاثاء ليخوض المتأهل النهائي يوم السبت المقبل مع الفائز من مباراة قطر وإيران.

وبعد تصفيات طويلة على مدار شهرين، سبتمبر 2003 إلى نوفمبر من العام نفسه، خطف المنتخب الأردني وصافة الرابعة خلف إيران متفوقا على لبنان وكوريا الشمالية، ليسجل تأهله الأول إلى أكبر بطولات القارة.

ووضعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والكويت والإمارات وواصل المنتخب الأردني نجاحاته بتعادل سلبي في افتتاح المجموعة أمام كوريا الجنوبية قبل الفوز على الكويت والتعادل مع الإمارات قبل أن تتوقف مغامرته بالخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح.

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وبعد 20 عاماً منذ نسخة 2004 التي أقيمت في الصين، مجددا وجد المنتخب الأردني نفسه أمام كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة برفقة البحرين وماليزيا بدأ الأردن البطولة بفوز كبير على ماليزيا قبل أن يكون على مقربة من فوزه الأول بتاريخه على كوريا الجنوبية عندما تقدم بهدف بارك يونغ-وو في مرماه لكن جزائية سون هيونغ مين عدلت النتيجة ليتقدم الأردن مجددا بهدف يزن النعيمات وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة تعادل الكوريون بهدف عكسي سجل عن طريق يزن العرب.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأردن اليوم

يكون بحراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

يكون بخط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب.

يكون بخط الوسط: محمود المرضي، نور الروابدة، رجائي عايد، إحسان حداد.

يكون بخط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.

تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع اليوم

المرمي: جو هيون وو

الدفاع : لي كي جي – كيم مين جاي – هيونغ سيونغ هيون – سيول يونغ وو

الوسط: لي جاي سونغ – بارك يونغ وو – هوانغ إن بيوم – لي كانغ إن

الهجوم: هيونغ مين سون – تشو غو سونغ

الأردن وكوريا الجنوبية

تفلصلنا دقائق قليلة على بداية مباراة الاردن وكورا الجنوبية التي من المقرر لها ان تُقام اليوم الثلاثء الموافق 6 فبراير الجاري، ومن المقرر ان تذاع المباراة على قناة ssc بتعليق ياسر عوض.