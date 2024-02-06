بن غفير المتطرف يستفز الفلسطينيين بالتجول داخل البلدة القديمة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن أبرز ما تحدث به لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأمن الإسرائيلي غير جاهز لشهر رمضان المبارك، وخاصة في ظل كل دعوات التحريض التي تنطلق على لسان وزير الأمن القومي.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه في هذه الأثناء وزير الأمن القومي يقوم بجولة استفزازية داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة والأسواق الفلسطينية استفزازا للفلسطينيين هناك، ولأن الحرب في القدس هي حرب سيادة بالنسبة له ويرغب في التأكيد على أن السيادة إسرائيلية.

وتابعت أن هناك بعض الأصوات الإسرائيلية التي طالبت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى مما يؤدي إلى تفجير الأوضاع ليس فقط في غزة والضفة الغربية بل في مدينة القدس.