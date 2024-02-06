ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت ١٤٥ مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات أسفرت عن تحرير ١٢٠ مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان ـ عدم وجود سجلات )، و٢٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم وجود صلاحية - سلع مجهولة المصدر- ذبح خارج المجازر).