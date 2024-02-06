إزالة 95 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 95 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها ، 46 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، بواقع 12 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بمركزي العدوة وديرمواس شمال وجنوب المنيا ، و34 حالة تعدِِ على أرض زراعية بمراكز ، العدوة ، وديرمواس ، وبني مزار، إلى جانب إزالة 48 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.