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الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 95 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 95 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها ، 46 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة ، بواقع 12 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بمركزي العدوة وديرمواس شمال وجنوب المنيا ، و34 حالة تعدِِ على أرض زراعية بمراكز ، العدوة ، وديرمواس ، وبني مزار، إلى جانب إزالة 48 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة ، إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية