وزير التعليم العالي: تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب المصريين

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن سياسة الوزارة تستهدف تقديم خدمة تعليمية ذات مستوى متميز للطلاب المصريين.

جاء ذلك خلال لقائه وفد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة بالمملكة المتحدة برئاسة البروفيسور رون باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين؛ لبحث تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف أيضًا خدمة قطاع كبير من الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم مصر كل عام.

وأشار وزير التعليم العالي إلى سياسة الوزارة للتطوير الدائم للمؤسسات التعليمية لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المُتقدمين للجامعات فى كل عام، وتوفير الأماكن في الكليات المختلفة بما يُناسب قدراتهم.

التعليم العالي: تأهيل طلاب القطاع الطبي بأحدث التطورات العلمية

ونوه وزير التعليم العالي بحرص الوزارة على النهوض بمستوى التعليم الطبي، وتقديم الدعم والتطوير بشكل مستمر لهذا القطاع الحيوي بجميع تخصصاته بالإضافة إلى التمريض.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك يأتي للارتقاء الدائم بمستوى خريجيه وتأهيلهم وفقًا لأحدث التطورات العلمية التى يشهدها تطور المجال الطبى فى العالم.

وأشاد وزير التعليم العالي بعلاقات التعاون التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُثمنًا الدور الذي تقوم به الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في مجال التعليم الطبى، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التعاون معها لخدمة هذا القطاع التعليمي الهام فى مصر.

اجتماع وزير التعليم العالي مع الوفد البريطاني

بحث الاجتماع توقيع اتفاق مشترك بين وزارة التعليم العالي والكلية الملكية، وناقشوا تفاصيل التحضير للبنود المُقترحة، وإمكانية فتح فرع للكلية فى مصر، وتقديم برامج تدريب المدربين، والتقييم، والاعتماد، وتقديم الدعم للباحثين فى مجال الدراسات العليا فى التخصصات الطبية.

وبحث الطرفان آلية العمل من أجل تحقيق استدامة للتعاون المُشترك بين الجانبين، من خلال بناء استراتيجية طويلة الأجل لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تحسين معايير التدريب بالجراحة وطب الأسنان، وتقديم أعلى المعايير في هذه المجالات.

وأشاد الوفد البريطاني بسياسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تطوير البرامج الدراسية والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس وتوفير التدريب لجميع الأطباء المُنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.

وتشمل كلية الجراحين الملكية بأدنبرة سبعة تخصصات من بينها (كلية جراحة الأسنان، وكلية مدربي الجراحة، وكلية مدربي الأسنان، وكلية رعاية ما قبل الجراحة، وكلية رعاية ما قبل المستشفى، وكلية الرعاية الصحية عن بعد، وغيره)، وتمنح شهادة عضوية، وشهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة.



