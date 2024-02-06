شحاتة يلتقي وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

استمع حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، من وفد مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة برئاسة "إيريك أوشلان" إلى تفاصيل مُبادرة المدير العام للمنظمة بجنيف جيلبرت هومبو،والتي عُرضت في مناقشات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، الذي نظمته "المنظمة"، في يونيو 2023 الماضي بسويسرا،بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم، بشأن تشكيل "تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية".

ورحب وزير العمل، بفكرة "التحالف"، في إطار الحرص على التعاون والتنسيق مع "المنظمة الدولية" في كل الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم، ومواجهة كافة التحديات التي تواجهه، موجهًا بعقد اجتماعات فنية متخصصة بين "الوزارة" و"المنظمة" لدراسة أهداف، وإجراءات الانضمام للتحالف العالمي، للإعلان عن الرأي النهائي في هذا الشأن، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها تجارب ناجحة في ملفات الحماية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، رغم تلك التحديات العالمية التي يهدف هذا "التحالف" إلى مواجهتها.

وتتلخص مبادرة جيلبرت همبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في أهمية تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية بإعتبارها طوق نجاة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الراهنة، وهو ما يتطلب تعاونًا متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة منصة، و حافز، وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات الحماية وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع، والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعي، وضرورة زيادة الاستثمار.

كما تدعم دعوة التحالف العالمي، الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل ،بحسب مبادرة مدير عام المنظمة.