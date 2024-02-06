عضو هيئة كبار العلماء في الحضرة القادرية ببغداد

وصل فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري وعضو هيئة كبار العلماء إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر التصوف الدولي الذي يقيمه ديوان الوقف السني الأربعاء المقبل.







وقد استقبل الدكتور علي جمعة ممثل ديوان الوقف السني مدير عام دائرة الأضرحة والمقامات والمراقد السنية الأستاذ علي الصميدعي ومتولي الحضرة القادرية الشيخ الدكتور عفيف الدين الگيلاني وعدد من الشيوخ والعلماء الفضلاء، وذلك بالحضرة القادرية ببغداد - مقام الإمام عبد القادر الجيلاني شيخ الطريقة القادرية-.





الوقف السني يستقبل الدكتور علي جمعة

ويستمر الديوان بالإعداد والتهيئة لمؤتمر التصوف الدولي الذي سيعقد برعاية دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من معالي رئيس الديوان الأستاذ الدكتور مشعان الخزرجي للمدة من السابع إلى التاسع من شهر شباط الجاري ، بحضور كبار العلماء من الداخل والخارج.

الدكتور علي جمعة في بغداد

وسيقام المؤتمر بمشاركة دولية واسعة لأكثر من ٤٥ دولة وبحضور ديني وأكاديمي كبير لقرابة 62 شخصية من مختلف البلدان الإسلامية، من خلال تقديم البحوث والأوراق البحثية لمناقشة مخرجاته وتنفيذها على أرض الواقع.

وأعرب الشيخ العلامة في مستهل اللقاء عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً جهود ديوان الوقف السني الحثيثة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر رسالة السلام السمحة وترسيخ مبادئ الألفة والأخوة، مؤكداً أهمية هذه الزيارة الأزهرية والمشاركة بهذا المؤتمر.

الدكتور علي جمعة في الحضرة القادرية



ديوان الوقف السني



ديوان الوقف السني، وهو الاسم الرسمي الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية بعد غزو العراق عام 2003م، نظراً لإلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة، وتوزيع مهامها على دواوين الأوقاف والطوائف المختصة، وشرع قانون تأسيس ديوان الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تنظيم الأوقاف الإسلامية وشؤونها وحددت مهامه وتقسيماته وتشكيلاته بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى قرار مجلس الحكم رقم (68) المؤرخ في 25 رجب 1424هـ/ 22 تشرين الأول 2003م.

الشيخ عبد القادر الجيلاني



السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني، و إمام صوفي وفقيه حنبلي ملقب "بتاج العارفين" و"محيي الدين" و"شيخ الشيوخ"، ويتنسب إليه الطريقة القادرية الصوفية، وأثبت بالحجة أن مولد الشيخ عبد القادر في جيلان العراق عام 1077 وليس في جيلان إيران ومات سنة 1166 في بغداد.



