أمير عزمي مجاهد: حسام حسن الأنسب لتدريب منتخب مصر

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق يعد الأفضل لتولي تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.



وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن حسام حسن يعد الأفضل والانسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد تجربة أكثر من مدير فني أجنبي كان آخرهم البرتغالي روي فيتوريا ".

وواصل مجاهد: " رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر من البداية كان خطأ كبير من اتحاد الكرة وكان يجب أن يستمر لانه حقق المطلوب منه في الفترة الماضية".