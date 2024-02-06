ندوة عن" الإرشاد الأسري والتثقيف الصحى" في بئر العبد بشمال سيناء

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ندوة عن الارشاد الاسري والتثقيف الصحى بالتعاون مع الجهات الشريكة، الصحة، الاوقاف، الشباب والرياضة، التربية والتعليم

ومن جانبها لفتت وفاء زايد مدير الوحدة الفرعية للسكان بمركز، مدينة بئر العبد، إلى أن الندوة ناقشت كيفية اختيار شريك الحياة ، التفاهم الاسري ، التخطيط للحياة الزوجية ، مخاطر الزواج المبكر للفتيات ، ختان الاناث ، الطلاق ، الانجاب فى حدود الإمكانيات الاقتصادية للأسرة ، تناولت الندوة جهود الدولة فى الاهتمام بصحة المرأة ، الصحة الانجابية ، وسائل تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية

وقالت أمانى أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية ، عرضها ، تحديد أسبابها ، طرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالصحة ، الاوقاف ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم ضمن تكليفات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالحد من الزيادة السكانية ، اثارها الغير مباشرة على الخطط التنموية التى تضعها الدولة ، توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، ارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية



واوضح خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة عقدت بالقاعة الرئيسية بمركز و مدينة بئر العبد تحت اشراف اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، بالتنسيق مع الجهات الشريكة الاوقاف، الصحة، الشباب والرياضة، حاضر فيها الشيخ هشام نظمى من علماء الاوقاف، عددا من أطباء الادارة الصحية ببئر العبد فى حضور اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد تمام محمود، أسامه زكريا، مصطفى عبد اللطيف ، بمشاركة عددا من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين