حى شرق الإسكندرية يزيل مقابر أبيس

قام حى شرق بمحافظة الإسكندرية، بشن حملة لازالة المقابر التى اقامها بعض المواطنين بالمخالفة دون ترخيص ومحاولتهم ضرب القانون بالعرض الحائط .

وأكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الإدارات المعنية بالحي تمكنت من تنفيذ إزالة فورية ل21 مقبرة، وذلك بمقابر الحسينية بمنطقة أبيس شرق المدينة، بعد أن تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح حبيب، أنه بتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم شن حملة مكبرة لتنفيذ إزالة المقابر والتي قام مجموعة من المواطنين بالشروع في إنشائها بدون وجه حق وبالتعدي على أراض أملاك الدولة وتم تنفيذ قرار الهدم، ومصادرة مواد البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد حبيب على كافة الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظًا على الصالح العام.

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحى ومدير إدارة الجبانات ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي، ومدير ومسئولي وحدة الإزالة الفورية وكافة الجهات المعنية.