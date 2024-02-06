الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حلوى للدايت.. طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة| يساعد على الشبع فترة طويلة

بودينج الشيا بالفراولة
بودينج الشيا بالفراولة

بودينج الشيا بالفراولة من الحلويات الصحية التي يمكنك تحضيرها كوصفة سريعة ولذيذة، تساعدك على الشبع فترة طويلة، كما تمدك بالطاقة والفيتامينات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

بودينج الشيا بالفراولة

 

طريقة عمل بودينج الشيا بالفراولة

المقادير

- حبوب الشيا : ملعقة كبيرة

- الفراولة : 4 حبات (مقطعة قطع صغيرة)

- حليب : 50 مللتر

- العسل : ملعقة كبيرة

- الشوفان : ملعقة كبيرة (رقائق شوفان مطحونة)

- زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- الفراولة : حسب الرغبة (للتزيين)

 

طريقة التحضير

ضعي بذور الشيا مع الحليب في كوب وحركي المزيج جيداً.

ضعي الكوب في الثلاجة لحوالي 6 ساعات.

في وعاء ضعي قطع الفراولة مع الزبادي وأضيفي العسل وحركي جيداً، ثم ضعيه في الثلاجة.

ضعي طبقة من بذور الشيا في طبق التقديم، واسكبي فوقه زبادي الفراولة، ثم أضيفي الشوفان المطحون، واسكبي طبقة أخرى من زبادي الفراولة، ثم زيني البودينغ بالفراولة الطازجة وقدميه.

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