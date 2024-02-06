القبض على 419 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

وحقتت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (364) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (419) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,858 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (27,400 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,091 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,560 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 3,249 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,350 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,550 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 499 جرام).عدد (812) قرص مخدر.

وفي سياق منفصل تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع طفلتين دهسا تحت عجلات قطار بمزلقان قرية جرزا التابعة لمركز العياط، وصرحت بدفن جثتيهما بعد ورود تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لهما، وأمرت بالتحفظ على باستدعاء أهلية الطفلين وسؤالهم عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن السبب في مصرع الطفلتين "أميرة.ع" 4 سنوات "مريم.ر" سنتان، هو اقترابهم من قضبان السكك الحديد وهم يلهون، في غفلة اهليتهم عنهما، وذلك أثناء مرور قطار علي السكة، فأدى ذلك إلى دهسهما.



كان مأمور مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثتين أعلى مزلقان السكة الحديد بقرية جرزا التابعة لمركز العياط.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، بالانتقال إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثتين لطفلتين تعرضا للدهس من قبل قطار أثناء لهوهما أمام منازلهم القريبة من قضبان السكة الحديد بقرية جرزا بدائرة المركز.



واودعت جثامين الطفلين ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.