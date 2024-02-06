طرق دفع فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

فاتورة الكهرباء.. كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في مختلف محافظات الجمهورية، عن مراجعة ودفع فاتورة كهرباء فبراير 2024 إلكترونيًا.

ويمكن مراجعة الفاتورة والدفع من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

ويتاح دفع فاتورة كهرباء فبراير 2024 عبر الإنترنت ومن المنزل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

طريقة السداد الإلكترونى

من الممكن استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء ثم اضغط على أيقونة الخدمات.

ثم اختيار أيقونة احسب استهلاكك ثم ادخل على أيقونة ادفع فاتورة الكهرباء.

طرق دفع فاتورة كهرباء فبراير 2024

ويمكن الدفع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام- دفع فواتير).

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