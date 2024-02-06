تطوير وتنمية القدرات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر تحت عنوان " دورة القيادات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس " والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة، تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،

جاء ذلك بمشاركة نواب رؤساء الجامعة والقيادات الجامعية السابقين والحاليين من أعضاء هيئة التدريس.

وحاضر فى التدريب الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمحاضرتين عن التطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث والقضايا القومية ومكافحة الفساد.

وتحدث الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في محاضرتين عن التطوير المؤسسى فى قطاع التعليم والطلاب وادارة الازمات والكوارث.

وألقت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمن البرنامج التدريبى جلسات تدريبية تهدف الي تطوير قدرات المشاركين لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم وذلك من خلال تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس ، على مدار ثلاثة أيام .

وتضمن اليوم الأول ثلاث جلسات تدريبية؛ الأولى «التطوير المؤسسي في قطاع الدراسات العليا والبحوث»، والثانية «التخطيط الاستراتيجى»، والثالثة "فن القيادة الجامعية".

و شهد اليوم الثانى ثلاث جلسات تدريبية الأولى حول «التطوير المؤسسى فى قطاع التعليم والطلاب» والثانية حول «ادارة الأزمات والكوارث»، اما الجلسة الثالثة تناولت«الجوانب المالية والإدارية بالجامعات».

وشهداليوم الثالث أربعة جلسات تدريبية، الأولى تناولت «القضايا القومية ومكافحة الفساد» والثانية حول «التطوير المؤسسي في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة»، والثالثة «التطوير المؤسسي في مجال ضمان الجودة»، الرابعة كانت حول «الجوانب القانونية بالجامعات».