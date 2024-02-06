اوسيمين يثير مخاوف جماهير نيجيريا قبل مواجهة جنوب افريقيا

آثار فيكتور اوسيمين نجم هجوم منتخب نيجيريا والحائز على لقب افضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠٢٣ مخاوف الجماهير النيجيرية قبل المواجهة المرتقبة امام منتخب جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار بعدما تخلف عن رحلة منتخب نسور نيجيريا التي غادرت مدينة ابيدجان متجهة إلى مدينة بواكية حيث سيقام لقاء الدور نصف النهائي .

وكشفت مصادر داخل بعثة منتخب نيجيريا ان اوسيمين لم يسافر مع بعثة نسور نيجيريا إلى بواكية بعدما شعر بعدم قدرته على السفر بسبب متاعب صحية في الأمعاء مؤكدة ان الجهاز الطبي لمنتخب نيجيريا سيصطحب اوسيمين إلى إحدى مستشفيات ابيدجان لعمل الفحوصات الازمة للاعب للاطمئنان عليه قبل التوجه إلى بواكية للانضمام إلى زملائه .

وأضافت المصادر ان اوسيمين تم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة من قبل الجهاز الطبي لمنتخب النيجيري مشيرة إلى أنه في حالة الاطمئنان على حالته الصحية سينضم للمنتخب النيجيري في بواكية في الخامسة من مساء اليوم ( الثلاثاء ) .

يذكر ان فيكتور اوسيمين شارك في خمسة مباريات مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس الأمم الافريقية الحالية وسجل خلالها هدفا واحدا هو أول أهداف منتخب النسور الخضراء في مواجهة غينيا الاستوائية وهي المباراة التي انتهت بالتعادل ١ / ١ فيما يتصدر هدافي المنتخب النيجيري نجم اتالانتا الإيطالي لوقمان والذي سجل هدفي الفوز لمنتخب نيحيريا في مواجهة الكاميرون في الدور ثمن النهائي وسجل هدف نيجيريا في مباراة أنجولا في مواجهة الدور ربع النهائي .