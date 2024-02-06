الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس السيسي.. فيديو

الرئيس السيسي وبلينكن
الرئيس السيسي وبلينكن

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة قادمًا من المملكة العربية السعودية، حيث كانت في استقباله السفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى غارغ.

وعرضت قناة العربية لقطات، لبلينكن في المطار وكذلك خلال لقائه الرئيس السيسي والمسئولين المصريين في قصر الاتحادية الرئاسي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يزور الشرق الأوسط مجددا للدفع باتجاه قبول مقترح جديد يتضمن إطلاق رهائن إسرائيليين في مقابل هدنة.

وأضافت أن بلينكن سيزور الوسيطين، قطر ومصر، إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية.

وتأتي هذه الجولة، وهي الخامسة له منذ اندلاع الحرب، بعد أن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هناك آمالا في سماع "أخبار سارة" حول توقف جديد في القتال "في الأسبوعين المقبلين".

مواد متعلقة

بلينكن في جولة خامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب

بلينكن يبحث مع زيلينسكي أهمية استمرار المساعدة العالمية لدعم كييف في حربها ضد روسيا

مؤشرات زيارة «بلينكن» للمنطقة

سبب فشل زيارة بلينكن لإسرائيل.. فيديو

العاهل البحريني يؤكد لـ "بلينكن" ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

عقب زياته لفلسطين وتل أبيب.. بلينكن يتوجه إلى البحرين

التفاصيل الكاملة للقاء بلينكن وأبو مازن برام الله

تعليق بلينكن على مفاوضات الأسرى في غزة وعودة الفلسطينيين
الجريدة الورقية