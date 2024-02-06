وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس السيسي.. فيديو

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة قادمًا من المملكة العربية السعودية، حيث كانت في استقباله السفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى غارغ.

وعرضت قناة العربية لقطات، لبلينكن في المطار وكذلك خلال لقائه الرئيس السيسي والمسئولين المصريين في قصر الاتحادية الرئاسي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يزور الشرق الأوسط مجددا للدفع باتجاه قبول مقترح جديد يتضمن إطلاق رهائن إسرائيليين في مقابل هدنة.

وأضافت أن بلينكن سيزور الوسيطين، قطر ومصر، إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية.

وتأتي هذه الجولة، وهي الخامسة له منذ اندلاع الحرب، بعد أن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هناك آمالا في سماع "أخبار سارة" حول توقف جديد في القتال "في الأسبوعين المقبلين".