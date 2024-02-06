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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

النقض تؤيد الحبس سنة للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشقيقته

محكمة النقض
محكمة النقض

أيدت محكمة النقض الحكم على المتهم “صلاح. م” بالحبس سنة بإحداث عاهة مستديمة في يد شقيقته اليسرى بشبين الكوم بالمنوفية.

النقض تؤيد الحبس سنة للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشقيقته

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 3749 لسنة 2021 أن المتهم في يوم 3 أبريل2021 بشبين الكوم محافظة المنوفية أحدث جرحا بالمجني عليها نجلاء،م بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض عصا، وتوجه إلى حيث أيقن سلفا تواجدها وما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي عليها بالضرب بتلك الأداة على يدها اليسرى فأحدث إصابة وعاهة مستديمة وهي إعاقة في حركة اصبع الخنصر الأيسر.

وقالت المجني عليها نجلاء،م، إنها حال تواجدها بمسكنها حضر إليها شقيقها المتهم فحدثت بينهما مشادة على إثر خلافات سابقة على الميراث، وتعدى عليها بالضرب بعصا كانت بحوزته على يدها اليسرى فأحدث ما بها من إصابات والتي أنتجت عاهة مستديمة بإصبع الخنصر لليد اليسرى.

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