توفيق عكاشة يعزي الإسرائيليين خلال حوار مع إذاعة الاحتلال وهجوم عنيف عليه.. فيديو

أثار الإعلامي توفيق عكاشة خلال الساعات الماضية عاصفة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إجرائه حوارًا مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان” في خضم أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي نتج عنها آلاف الضحايا والمصابين.

وقال عكاشة الذي يثير بتعليقاته وتصريحاته الجدل واللغط منذ بزوغ نجمه عقب أحداث يناير 2011 على قناة الفراعين، إنه حزين للغاية على “من توفاه الله من الجانب الإسرائيلي والجانب الغزاوي”، لكنه لا يبدي أي ندم على “قتلى حماس لأنهم أضروا مصر عقب أحداث 2011”، في إشارة لقضية اقتحام السجون عقب 25 يناير والتي يتهم فيها البعض جماعة حماس بالاشتراك فيها.

عنوان الصحيفة الإسرائيلية

ملطخة بالدم

وزعم توفيق عكاشة عبر حواره واقتبست منه صحيفة إسرائيلية عنوانها: “أيدي مقاتلي حماس ملطخة بالدم المصري، وشعب غزة يدفع ثمن غبائهم”، بأن "حماس منظمة إرهابية تتاجر بالقضية الفلسطينية، وهي منظمة حولت مصر إلى أرض مستباحة، وأيديها ملطخة بالدم المصري، ولن أنسى ذلك".

وأكمل: “لقد أفسدت حماس القضية الفلسطينية، كما أدت إلى ضياع فرص التوصل إلى حل الدولتين بسبب انتفاضتها ضد السلطة الفلسطينية عام 2007، واستفادت حماس من حقيقة عدم حل القضية الفلسطينية، وقد ألحقت الضرر بالشعب الفلسطيني بأبشع الطرق”.

7 أكتوبر تكتيك داعشي

وتابع: "لقد نظموا هجومًا على إسرائيل في 7 أكتوبر واستخدموا نفس التكتيكات والأدوات التي استخدمها داعش والقاعدة، إن شعب غزة يدفع ثمن غباء حماس".

كما انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب وفترة ولايته كرئيس للوزراء لفترات متعددة، معبرًا :"شخص آخر يتقاسم جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن الحرب هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي قاد حكومات متعددة في إسرائيل ودعم حماس، حيث سمح له وجودهم بتأخير تنفيذ حل الدولتين".

كورين احترمني

وناقش في المقابلة طرده وكذلك علاقاته مع السفير الإسرائيلي: "لست نادما على الإطلاق على دعوتي السفير الإسرائيلي في مصر في ذلك الوقت، حاييم كورين، إلى منزلي، كورين احترمني، وجاء إلى منزلي، وكان لقاء جيدا".

وقال: "السفير كورين ليس همي الوحيد مع إخوتي الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "السفيرة الإسرائيلية الحالية في مصر أميرة أورون هي أيضا صديقة عزيزة".

يمين أو يسار توفيق الله

الإعلامي نشأت الديهي لم يستحسن حوار عكاشة ووجه سهام النقد الحاد إليه، معقبًا أن البعض كان يؤمن بأهمية التطبيع مع إسرائيل وتراجعوا والبعض كان مؤمن بديمقراطية إسرائيل وشككوا، والآخرين آمن بإمكانية العيش مع إسرائيل واكتشفوا استحالة ذلك، وعلى الخلاف من ذلك منح البعض إسرائيل صكوك التطبيع المجاني، واليوم يعضون أصابعهم من الندم، فالله يوفق الإنسان ينحو اتجاهين إما يمين أو يسار.

وتابع: “توفيق عكاشة المذيع في قطاع الأخبار السابق ومدير قناة الفراعين يجري حوارًا لتقديم واجب العزاء لقتلى الجانب الإسرائيلي، وكمان الفلسطينيين وقال إن حماس أياديها ملطخة بالدماء، وأن نتنياهو هو المسئول عن جرائم حماس لأنه مولهم”.