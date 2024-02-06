الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27585 فلسطيني

ضحايا العدوان
ضحايا العدوان

كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 27585 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن 107 أشخاص قتلوا و143 أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 66978 إصابة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

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