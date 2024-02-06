اليوم.. الاتحاد السكندري يواجه سيراميكا في نصف نهائى كأس الرابطة

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن طارق العشرى المدير الفنى فريق سيراميكا وذلك مساء اليوم فى تمام السابعة والنصف بستاد الاسكندرية ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة كأس الرابطة

وأعلن العشرى غياب كل من اللاعبين كريم الديب وأحمد عادل " ميسى" للإصابة وأيضا اللاعب بنجامين بواتينج للإنذار الثالث

كما حدد المدير الفنى القائمة النهائية لسيد البلد المشاركة فى مباراة اليوم وهم كل من اللاعبين

المهدى سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح وإسلام أبو سليمة وسيف تقا و محمود شبانة والحبيب حسن و أحمد غنيم وعمرو صالح وناصرناصر وخالد الغندور و عبد الغنى محمد ورجب عمران و عمر الوحش ومورو ساليفو وأحمد عيد وبلال السيد وبيكالى أوبامى وفوزي الحناوى وتراورى

يذكر أن جماهير سيد البلد تحلم بتحقيق الفوز والصعود الى نهائى كأس الرابطة