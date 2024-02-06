جامعة سوهاج تسجل ثلاث براءات اختراع

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، تسجيل 3 براءات إختراع بمكتب براءات الإختراع الرئيسى بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار (تايكو جامعة سوهاج) ، كحلول تطبيقية تساهم في توليد الكهرباء وتنقية دخان المصانع من الغازات السامة، مشيراً الى أن براءات الاختراع هي نتاج ماتوصل إليه المخترعين من أبناء الجامعة والخريجين والمجتمع المحيط.

وأوضح النعمانى، أن براءات الاختراع التي تم تسجيلها بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تهدف إلى التحول الى بيئة خضراء نظيفة خالية من الملوثات، وذلك تماشياً مع الخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية والإرتقاء بالمجال الصناعى بدون ملوثات للبيئة ، موضحاً ان الاختراعات هي (فلتر تنقية غازى اول وثانى أكسيد الكربون من المصانع برذاذ الماء)، (مولد كهرباء بدون وقود عن طريق استغلال الطاقة الحركية لحدافة)، وأخيراً (شامبو علاجى بمكونات طبيعية).

وثمن النعمانى، دور مكاتب التايكو بالجامعة لربط المخترعين بالبحث العلمى والصناعة، من خلال عرض الإبتكارات على استشاريين فى هذه التخصصات من كليات الجامعة المختلفة لمساعدتهم فى عمل الرسومات الهندسية وتقديم المشورة الفنية لهم، وعمل زيارات ميدانية للمصانع لتطبيق تلك الإختراعات على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انه تم تشكيل فريق متعدد التخصصات ممن يتميزون بقدرات التفكير الإبداعي المتطور، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، وذلك ليساهموا بأفكارهم وإبتكاراتهم نحو بيئة خضراء نظيفة.

ومن جانبه قال الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، ان الجامعة تدعم الابتكار وتشجع المبدعين والمخترعين في كافة المجالات، كما تحرص على ربط مجال البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالدولة ويخدم الصالح العام، مضيفاً أن ذلك يأتي عن طريق إستغلال البراءات القابلة للتنفيذ وتحويلها لمنتجات حيوية بأيدى مصرية وعرضها بالسوق المحلى والعالمي.