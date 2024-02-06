إستقرار الأحوال الجوية بمدن وقري البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء ، إستقرار نسبي في الأحوال الجوية، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 18درجة مئوية ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس ، ورياح خفيفة إلي متوسطة ، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية ، وهي وادي لنطرون ومركز بدر والنوبارية ، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات بطريق الأسكندرية / القاهرة ، وطريق وادي النطرون / العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدات أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر تمهيدا للمارسة أعمالهم في صيد الأسماك بمياة البحر المتوسط ، سواء برحلات الصيد اليوم الواحد ، أو الرحلات الطويلة التي تستغرق إسبوع .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين ، حصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات أو الفاكهة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .