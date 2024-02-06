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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إستقرار الأحوال الجوية بمدن وقري البحيرة

إستقرار الأحوال الجوية
إستقرار الأحوال الجوية

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء ، إستقرار نسبي في الأحوال الجوية، حيث  تبلغ درجة الحرارة حوالي 18درجة مئوية ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس ، ورياح خفيفة إلي متوسطة ، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية ، وهي وادي لنطرون ومركز بدر والنوبارية ، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات  بطريق الأسكندرية / القاهرة ، وطريق وادي النطرون / العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدات أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر تمهيدا للمارسة أعمالهم في صيد الأسماك بمياة البحر المتوسط ، سواء برحلات الصيد اليوم الواحد ، أو الرحلات الطويلة التي تستغرق إسبوع .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين ، حصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات أو الفاكهة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة .

 

 

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