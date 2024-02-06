الخميس.. حمزة نمرة في مكتبة الإسكندرية

يقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بعد غد الخميس 8 فبراير بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة حفلًا موسيقيًا للفنان حمزة نمرة وفرقته الموسيقية.

جدير بالذكر أن حمزة نمرة فنان مصري يعبر عن أفكار وقضايا معاصرة يعيشها المجتمع المصري والعربي، بِأُسلوب فني لا يخلو من الروحالمصرية، ولكن باستخدام الأنماط الغربية المعاصرة. طُرح ألبومه الأخير "رايق"، في أغسطس الماضي، وتصدرت أغانيه قوائم الأعلىمشاهدة في موقع اليوتيوب، وضمَّ أغاني: "رياح الحياة"، و"أكيد راجعين"، و"مش سليم"، و"مرايات"، وغيرها.