إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية بغرض التشاجر

قررت نيابة المرج إحالة 3 عاطلين للجنايات وذلك بتهمة حيازة أسلحة بيضاء وآخري نارية بغرض التشاجر بمنطقة المرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي 3 أشخاص لحوزتهم أسلحة بيضاء وآخري نارية اثناء مرور دورية أمنية بأحدي الشوارع الرئيسية في دائرة قسم شرطة المرج.

وبالكشف الجنائي عنهم تبين أن جمعيهم من أرباب السوابق، وضبط بحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة بغرض التشاجر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.