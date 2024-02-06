الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وسط حضور جماهيري.. دورة استثنائية من معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

عرض برنامج "صباح جديد" الذي تقدمه الإعلامية شروق وجدي والإعلامية شيرين غسان، تقريرا بعنوان "وسط حضور جماهيري.. دورة استثنائية من معرض القاهرة الدولي للكتاب".

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معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 4.5 مليون زائر

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مراسل "إكسترا نيوز": "فلسطين" العنوان الرئيسي لفعاليات اليوم الـ12 من معرض الكتاب

وقال التقرير: "في ساعاته الأخيرة، معرض القاهرة الدولي للكتاب ينجح في استقطاب الرجال والنساء، وأطفال يتجولون في أروقة المعرض ويستكشفون المعروض ويبحثون عن شغفهم".

اهتمام خاص ببناء الطفل ثقافيا وتشكيل وعيه

وأضاف: "اهتمام خاص ببناء الطفل ثقافيا وتشكيل وعيه من خلال أسلوب مبسط في مجالات عدة، لينمي مهاراته الحياتية ويثقل شخصيته وإبداعاته".

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتابع: "حلقات نقاشية وجلسات حوارية وندوات تفاعلية تميز بها المعرض هذا العام ليستحوذ على إعجاب وذوق الجمهور العام لا سيما السيدات، بالإضافة إلى حالة الإثراء الثقافي التي تزينت بها أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب يودع محبيه من صغار وكبار تاركا بصمته لتخلد في ذاكرة أجيال من عام لآخر".

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