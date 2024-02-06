شيخة البحر: الاقتصاد المصري من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها إحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني.

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية على أن البنك متواجد في السوق المصري ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثمار طويل الأجل.

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأشارت إلى أن بنك يتطلع إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية وهو ما من شأنه أن يسمح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، نعتقد أن هناك فرصًا كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.

وأوضحت أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي في اتجاه التوصل إلى اتفاق ربما يجلب معه تمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار.

وشددت على أن مصر مرت بالعديد من الصدمات الاقتصادية وستأخذ بعض الوقت لتخفيف هذا التوتر والتعافي من الوضع الحالي.

وقالت البحر :"يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح وهو سوق نمو رئيسية لنا، ونحرص على مواصلة التوسع هناك".