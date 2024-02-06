الخارجية الفلسطينية تدين تصعيد قوات الاحتلال الانتهاكات بحق الفلسطينيين بالضفة

أدانت الخارجية الفلسطينية تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك وفق نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

جدير بالذكر أن كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قال أمس، إنّه حسب ما ورد من زملاء في الوكالة بقطاع غزة، فقد كانت هناك شاحنة محملة بالمساعدات في انتظار دخول قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل البحرية الإسرائيلية، وهو ما صرح به مدير شؤون الوكالة في غزة عبر منصة "إكس".

استمرّ تعليق التمويل

وأضاف "أبو خلف"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا القصف لم يؤدِ إلى أي خسائر، مواصلا: "لدينا من السيولة المادية ما يكفي عملياتنا حتى نهاية شهر فبراير، ولكن، بعد ذلك، إن استمرّ تعليق التمويل قد نضطر إلى اللجوء للسيناريو الأسوأ أو الكابوس بالنسبة لنا، وهو وقف عملياتنا في كل مناطق عملياتنا.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”

وتابع متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "قرار تعليق تمويل أونروا جاء بالنسبة لنا مفاجئا في سرعته وتوقيته وحيثياته، وهو قرار ينقصه الكثير من التعقل والتمهل، وعلى أي أساس تم اتخاذ هذا القرار بسرعة كبيرة؟!".

