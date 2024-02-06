تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا

استقر المدير الفني الحسين عموتة على تشكيل منتخب الأردن الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد كوريا الجنوبية في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

يدخل المنتخب الأردني المباراة بروح معنوية عالية بعد النتائج القوية التي حققها في البطولة حتى الآن، وكان منتخب النشامي قد تأهل إلى الدوري الحالي بعد تغلبه على طاجيكستان بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

وجاء تشكيل منتخب الأردن المتوقع للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيب.

الوسط: محمود المرضي - نور الروابدة - رجائي عايد - إحسان حداد.

الهجوم: موسى التعمري - يزن النعيمات - علي علوان.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر قنوات beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وقناة SSC1 HD بصوت المعلق فارس عوض، وAlkass EXTRA TWO HD بصوت سمير المعيرفي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت عصام عبده.

الفريق الفائز في مباراة اليوم سيتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة المنتخب المتأهل من مباراة قطر وإيران المرتقبة والتي ستقتام غدًا الأربعاء.