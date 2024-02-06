ضعف المياه بالادوار العليا بمدينة المنشأة بسوهاج حتى الثانية عشر ظهرا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن ضعف المياه بالادوار العليا بمركز ومدينة المنشاه يومى الاربعاء والخميس الموافق 7 و8 فبراير 2024، فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانيه عشر ظهرا ولمدة ثلاث ساعات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير الخزان الارضى بمحطة مياه المنشاه المرشحة السطحية.



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.