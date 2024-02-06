محافظ الغربية يتابع إزالة 62 حالة تعد على الأراضي الزراعية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ ٦٢حالة تعدي ضمن حملات الموجة ٢٢ فتمكنت الوحدات المحلية من ازالة ١٥ حالة بناء مخالف على مساحة ٤٢٤م٢ و ٣٧ حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ١٨ قيراط و ١٩ أسهم على اراضي املاك الدولة.

كما تمكنت الوحدات المحلية من ازالة ٣ حالات تعدي على الاراضي الزراعية الخاصة على مساحة ١٩٠٤ م٢ ، فضلا عن ازالة ٣ متغيرات مكانية و ٤ حالات بناء مخالف .