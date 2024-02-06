عبد الجليل : قرار الأهلي بالتراجع عن ضم أبو جبل صحيح

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه فوجئ بتعيين مروان النايب مديرًا لتعاقدات النادي الأهلي بدلًا من أمير توفيق، مشيرًا إلى أنه لا يثق في إمكانية نجاحه، ولكن يجب منحه الفرصة للعمل، ودعمه بشكل قوي ومساندته خلال المرحلة المقبلة، كما أنه تمت ترقبة أمير توفيق ليتولى منصب المدير التنفيذي داخل الشركة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "منصب مدير التعاقدات لا يشترط أن يكون لاعبا سابقًا، ومن الوارد نجاحه في الفترة القادمة".

وأضاف: "عدم انضمام أبو جبل للأهلي مفيد للفريق لتفادي أزمات داخل غرف الملابس في ظل امكانية حدوث أزمات مع محمد الشناوي، وعدم تكرار ما حدث بين الحضري ونادر السيد، الثنائي لم يكن يحب بعضهما مطلقا".

وواصل: "محمود الزنفلي لن يشارك أساسيا مع الأهلي، وسوف يتم الدفع بـ مصطفى شوبير أو حمزة علاء، وهناك أزمات كبيرة في التعاقدات الأخيرة داخل النادي الأهلي بسبب سوء الاختيارات وضم لاعبين كثيرين لم يقدموا الإضافة الفنية خصوصا الاجانب".

وأكمل: "يجب على النادي الأهلي اتخاذ خطوة مسبقة وبشكل سريع من أجل منع تعارض بطولة أمم إفريقيا مع مونديال الأندية، خصوصا انه من الصعب تكرار نفس الأزمة مع الفريق".

وزاد: "ألوم على حازم إمام، أنه لم يقيم روي فيتوريا على مدار سنة كاملة بالشكل المطلوب، هناك مدربين ترحل بعد فترة وجيزة".

وتابع: "ديسابر كان موجودًا في النادي الإسماعيلي ويقدم مستويات جيدة، وكنت سعيد للغاية بما يقدمه على المستوى الفني، ولكنه يسير بشكل طيب للغاية مع منتخب الكونغو".