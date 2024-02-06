الغرف التجارية: عودة بيع السكر بسعر 27 جنيها في هذا الموعد (فيديو)

أكد علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس، وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة ثم ضخه عبر شبكات التوزيع، وجارٍ حلها الآن.

الرصيد المتاح حاليا يكفي لمدة أكثر من شهرين

وعلق علاء عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، مساء الإثنين، على تراجع معروض السكر في الأسواق في المحال التجارية، قائلا: "السكر ينتج بواقع 250 ألف طن يوميا، والرصيد المتاح حاليا يكفي لمدة أكثر من شهرين.

وتابع أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه خلال أسبوع أو أسبوعين أتوقع عودة ظهور السكر في الأسواق من خلال وزارة التموين بسعر 24 جنيه لإعادة بيعه بسعر 27 جنيها للمستهلك بخلاف ما يتم استيراده ويبلغ سعره 41 جنيهًا.

وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ووصولها الى المواطنين في كافة الأحياء والقرى لخدمة محدودي الدخل، قام رئيس مدينة الأقصر، برفقته أيمن رمضان مدير إدارة تموين بندر الأقصر، بمتابعة أعمال ضخ وتوزيع كميات إضافية كبيرة من السكر استهدفت بعض المناطق بأحياء المدينة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها.