رفع الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين بشوارع سنورس في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد فتحي إمام رئيس المركز، حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين.

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالمدينة برئاسة المهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وبالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة المرافق بمركز سنورس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات واللافتات المخالفة، وتسهيل حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمكنت الحملة برئاسة رئيس المركز وبحضور المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والمحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس سالم عبد الحميد رئيس قسم الإشغالات ورؤساء الوحدات المحلية، من إزالة التعديات والعوائق الخرسانية بالطرق والشوارع ورفع الاشغالات واللافتات الإعلانية غير المرخصة وفصل التيار الكهربائي عنها بحرم الطريق العام، بالإضافة إلى تجنيب عربات الباعة الجائلين إلى المناطق المخصصة لها، والتى تتسبب فى إعاقة حركة السيارات والمارة بالشوارع.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الحملات تمكنت من رفع عدد من الإشغالات المتنوعة أمام المحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع وميادين مدينة سنورس، وعدد من الشوارع الفرعية، وذلك بالتعاون مع أعضاء أقسام الإشغالات والحملة الميكانيكية وقسم الكهرباء والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز مديري الإدارات بالوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة وازالة التعديات على حرم الطرق والشوارع، وعدم السماح بوجود الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على رفعها بشكل فوري، لتيسير حركة المرور وفك الاختناقات المرورية بالشوارع، مشددا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، مع متابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة سنورس وقرى المركز، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

تركيب وصيانة كشافات الإنارة بشوارع مدينة سنورس

وفي سياق آخر قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بتنفيذ حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة برئاسة المهندس مؤمن عبد العظيم رئيس القسم، تم خلالها استبدال وتغيير الكشافات التالفة بأخرى جديدة، وذلك بعدد من شوارع المدينة.