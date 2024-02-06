استمرار الورش فنية ولقاءات التثقيفية ضمن قافلة قصور الثقافة بالإسماعيلية

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ثاني ايام فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "سلوكيات وأخلاقيات المرأة ودوره في تربية الاطفال"، تحدثت خلالها ايفان علي ابوشادى، كيفية تنمية قدرات الطفل على التواصل الاجتماعي، كيفية التعامل مع الطفل والعناد

الطفل يتأثر بحالة أمه وهي حامل، دور الأم مع الطفل في الطفوله المبكرة.

أعقب ذلك استمرار ورشة لتعليم أساسيات فن الكروشيه، اليوم الثاني للمبتدئين باستخدام فرخ الكنافاه لتنفيذ شنطه جيب بالشرح المفصل مع المتدربات وتم التعرف على انواع الغرز وكيفيه استخدام الابره والتعرف على مقاسات الابر المطلوبه بالاضافه الى شرح انواع غرز الكروشيه ومنها غرزه السلسله وغرزه العمود وغرزه العمود بلفه وغرزه العمود بلفتين باستخدام خيط السلسله

وشرحت انتصار البيك مدربة انواع الخيوط ومنها خيط القطان ومن مميزاته انه سهل في الاستخدام ويفضل استخدامه في عمل المفارش والسجاد وايضا في تنفيذ الشنط وله بريق لامع في الملمس والالوان

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن شهدت القافلة فقرة رسم على الوجه وورشة لتعليم الأطفال الرسم بالألوان المائية تدريب قدرية محسن، واختتم اليوم بلقاء

الشاعر محمد عبد الرحيم عضو نادى ادب القنطرة شرق بعض القصائد المتميزة منها بحبك يا مصر، وحشتوني، سجال مع ام احمد، اوعكي يا مصر.

بالاضافة لفقرات اكتشاف مواهب ملك احمد ضاحي مركز اول جمهورية في الشعر، شمس نبيل، ايسل احمد ضاحي ، شهد نبيل، مارونيا عماد، ايفن عماد، ايسل عصام، حبيبه اشرف، اعضاء نادى ادب الطفل بالقنطرة شرق.

جاءت الفعاليات إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.