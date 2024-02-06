عروض فنية لفرق الإسماعيلية في مسابقة "فن بلدي" على مسرح قصر الثقافة

شهد مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية عروضا فنية ضمن مسابقة "فن بلدي" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في عدد من المحافظات المصرية بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات المسابقة بمشاهدة فرقة السويس للفنون الشعبية التي قدمت رقصات الصيادين، شباب السويس، دلوعة، الحنة السويس، تدريب ابراهيم الغريب، تصميم الراقصات الكابتن احمد عبد الرازق

كما قدمت فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات المتميزة منها الصيادين، السفينة،فاصلا من الاغنيات الشعبية من الشارع الاسماعيلي غناء الفنان ماهر كمال، بالاضافة الي الفرح الاسماعيلاوى، تدريب وتصميم الراقصات الكابتن عمرو عجمي وسط تفاعل كبير من جمهور المسرح الاسماعيلي

جاء ذلك بحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. محمود صبري أستاذ الفنون الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، د. محمد حسنين أستاذ تصميم إخراج الباليه والفلكلور، د.جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، د. خالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، ومصمم الاستعراضات الفنان محمد الفرماوي مشرف فرقة رضا، شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، عبدالمنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس، التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله،

محمد رشدى مدير القصر

تقام مسابقة "فن بلدي" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ، وتنفذ بالتعاون بين إداراتي المهرجانات، والفنون الشعبية، بهدف تطوير مستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.

قادة فرقة الاسماعيلية الفنان ماهر كمال وكيل وزارة الثقافة الأسبق فى أكثر من عرض فنى وغناء اسمعلاوى