مساواة الإعاقة.. ورشة عمل تدريبية بمركز خدمة ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج

نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج ورشة عمل تدريبية حول مساواة الإعاقة، وذلك بالتعاون مع هيئة امديست الأمريكية، من خلال مؤسسة حلم للتدريب والإستشارات في مجال الإعاقة، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور طارق ذكي مدير المركز ، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي الجديد.





وقال الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تسير مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جودة الحياة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم انطلاقاً من دورهم في التنمية المستدامة واستثمار قدراتهم وامكانياتهم في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً خلال تفقده التدريب علي الدور الريادي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً انه من الضروري إستخدام المسميات المقبولة اجتماعياً ومنها ذوي القدرات الخاصة، وكذلك التي تتفق مع الدستور وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠١٨م، مما يسهم في التوافق الأكاديمي والنفسي والمجتمعي لهم.





وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب يأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية لمنسوبي الجامعة، لرفع درجة الوعي لدي منسوبي الجامعة بالإعاقة وكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وتفعيل مبدأ الدمج الجزئي والكلي لهم أكاديمياً واجتماعياً، ثقافياً، رياضياً وفنياً.





وذكر الدكتور طارق زكي مدير المركز، أن التدريب استهدف ٢٠ متدرب من طلاب الجامعة، وذلك حول مفاهيم الإعاقة وخصائص الأشخاص ذوي الإعاقة والاتاحة والدمج، والتعريف ببنود قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨م، مضيفاً انه تم التدريب التفاعلي ومجموعات العمل طوال يومي التدريب،وذلك بحضور كلا ً من رامز ماهر المدير التنفيذي لمؤسسة حلم، والمحاضر بالورشة الدكتور محمود المنشاوي المدرب المعتمد في مجال الإعاقة عن الجامعة والأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز.





جدير بالذكر أن رئيس الجامعة أجري حوار من الطلاب المتدربين والذي اكد خلاله ان الطلاب ذوي الاعاقة نستلهم منهم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية، وروح التحدي، و تقديم يد العون والمساعدة لهم، وتوفير البيئة المناسبة لهم، لتمكينكم من المشاركة الفعالة في بناء الوطن.