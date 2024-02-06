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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل مفاوضات اتحاد الكرة للتعاقد مع هيرفي رينارد

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه سيكون هناك محاولات قوية من الاتحاد المصري لكرة القدم، للتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا، لتولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني الأول بالفترة المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حسب مصدر لنا أكد أنه لم يتم التواصل حتى الآن بشكل رسمي أو شخصي مع هيرفي رينارد لإقناعه بالتواجد في قيادة الفراعنة".

وأضاف أمير هشام: "ما حدث فقط هو التحدث مع بعض الوسطاء المقربين للمدير الفني والذي أبدى ترحيبه بالتواجد في تدريب منتخب مصر، ولكن ما يعوقه هو ارتباط منتخب بلاده للسيدات بارتباطات هامة بالفترة المقبلة".

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