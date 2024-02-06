تفاصيل مفاوضات اتحاد الكرة للتعاقد مع هيرفي رينارد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه سيكون هناك محاولات قوية من الاتحاد المصري لكرة القدم، للتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا، لتولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني الأول بالفترة المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حسب مصدر لنا أكد أنه لم يتم التواصل حتى الآن بشكل رسمي أو شخصي مع هيرفي رينارد لإقناعه بالتواجد في قيادة الفراعنة".

وأضاف أمير هشام: "ما حدث فقط هو التحدث مع بعض الوسطاء المقربين للمدير الفني والذي أبدى ترحيبه بالتواجد في تدريب منتخب مصر، ولكن ما يعوقه هو ارتباط منتخب بلاده للسيدات بارتباطات هامة بالفترة المقبلة".