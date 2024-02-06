وزير الرياضة يدعم عودة كيروش لمنتخب مصر

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يرغب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في عودة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أؤيد فكرة الوزير في مفاوضات عودة كارلوس كيروش، فهو رجل صاحب فكر حتى لو اختلفنا معه في وقت سابق".

وأضاف: "هناك مفاوضات مع هيرفي رينار أيضا الذي يتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات، كما أن بعض اعضاء اتحاد الكرة عرضوا على جمال علام تولي ميكالي تدريب المنتخب الاول".

وأكمل: "كما تم عرض اسم الفرنسي ديسابر من ضمن الاسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب مصر".

وأكد أن كيروش هو الأفضل لتولي تدريب منتخب مصر، لأنه صاحب شخصية قوية وفكر مميز واكتشف العديد من العناصر البارزة التي أفادت المنتخب، ولم يكن محظوظًا معنا وخسرنا بطاقة الصعود للمونديال ونهائي الأمم بركلات الترجيح.