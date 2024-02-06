الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق السعيد: فيتوريا تربح مادياً من اتحاد الكرة ولم يضف جديداً للمنتخب

فيتوريا
فيتوريا

أكد طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق أن البرتغالى روي فيتوريا تربح مادياً من قيادته للفراعنة خلال الفترة الماضية مؤكداً أنه لم يضف أى جديد للكرة المصرية.

إقرأ أيضًا..

txt

أمم أفريقيا.. علاء نبيل: روي فيتوريا فقير فنياً ويجب أن يرحل

أضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:" :" فيتوريا لم يضف أى جديد للكرة المصرية ولكنه تربح مادياً من توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر،وهذا المدرب فشل مع الفراعنو وكان لا بد من رحيله".

وواصل السعيد:" محمد يوسف من المدربين الكبار،ومثقف جداً وأعتقد أن منصبه الحالى فى منتخب مصر تعويضا له عن مسيرته القوية فى الملاعب والتدريب".

وأكمل:" أتمنى أن يتم تغيير خريطة المنتخب فى الفترة القادمة والاختيارات تتم على رؤية واحترافية حتى يعود الفراعنة لسابق عهدهم فى النجاح".

وأختتم طارق السعيد:" سمعت عن مفاوضات اتحاد مع كيروش ولا أعلم لماذا رحل من البداية،وأرى أن هناك عشوائية فى ملف اختيار المدرب الأجنبي القادم لمنتخب مصر".

مواد متعلقة

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

محافظ الغربية يتفقد معرض “معا ضد الغلاء" بكفر الزيات

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت

سامي يعلن تشكيل سموحة لمباراة فيوتشر بكأس الرابطة

تشكيل مودرن فيوتشر أمام سموحة بكأس الرابطة

البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد والأسهم تربح 44.4 مليار جنيه بختام التعاملات

سوسن بدر ومنى عبدالغني وعبدالعزيز مخيون من كواليس «قلع الحجر».. رمضان 2024

‏‎مؤسس شركة «تونينو لامبورجينى» يشيد بمنتجع «ميراكى» التابع لمجموعة «صن رايز» وخدماته المتميزة
الجريدة الورقية