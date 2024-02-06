تركيب جهاز الجاما كاميرا بقسم الأورام بمستشفى سوهاج الجامعي القديم

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم، التجهيزات النهائية لتركيب جهاز الجاما كاميرا الجديد، وذلك بوحده الطب النووي بقسم الأورام بالمستشفي الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سيد مصطفي رئيس قسم الأورام .

وأكد النعماني أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات علاجية وطبية للمرضي علي مستوي عالي من الجودة بمحافظات الصعيد، تحرص إدارة الجامعة بإستمرار علي تزويد الأقسام المختلفة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لإستمرار تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين عليها، لتتكامل مع وجود نخبة مميزة من أفضل الاستشاريين والمتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية، موضحاً أن التصوير بجهاز الجاما كاميرا يعد نوعاً من أنواع التصوير بالنظائر المشعة، والذى يعطى مصداقية وكفاءة أكبر فى تشخيص الأورام، وذلك بتكلفة ١١ مليون جنية.





وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن الجاما كاميرا تعد من أحدث الأجهزة التي تم إضافتها لوحدة الطب النووي بقسم الاورام، وتعد من أهم الوحدات المتكاملة تقنياً على مستوى الصعيد، مضيفاً ان الجهاز يعد أحد الوسائل الطبية الدقيقة لتشخيص انتشار الأورام بأنواعها ومراحلها المختلفة داخل الجسم، الذى تقوم فكرته على تصوير المركبات المشعة داخل الأنسجة بعد حقن المريض بها.





وأضاف الدكتور سيد مصطفي أن الجهاز يستخدم في تشخيص الأمراض و الأورام المختلفة مثل المسح الذري للعظام والكلي والكبد والقلب والغدد الليمفاوية، إلى جانب علاج وتشخيص أمراض وأورام الغدة الدرقية.