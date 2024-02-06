إصابة أسرة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيبت أسرة كاملة، مساء اليوم ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بعد كارتة ابوصوير اتجاه عيون موسي.

تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم " م ق ط ١٩٣٢ " - بعد كارته ابوصويره اتجاه عيون موسى بحوالى ١٠ كيلو.



وأصيب كلا من :-

1- رنا احمد سامى - ١٥ عام - المنوفية.

2- بسمه عبدالمنعم عامر - ٣٩ عام - المنوفية.

3- تمارا احمد سامى - ٣ سنوات ونصف .

4- كنزى احمد سامى - ١٣ عام - المنوفية.

5 - لوجى احمد سامى ١٠ سنوات المنوفية.

6- احمد سامى ابراهيم - ٤٢ عام - المنوفية.

وتم نقل المصابين جميعا الي مستشفي رأس سدر بجنوب سيناء ، وتم اخلاء الطريق العام من الحادث.