شبانة: الأهلي يواجه أزمة بسبب تضارب أمم إفريقيا مع مونديال الأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أزمة جديدة بشأن مواعيد أمم أفريقيا 2025 وتضاربها مع كأس العالم للأندية التي يُشارك فيها النادي الأهلي، في تكرار لأزمة سابقة حدثت للفريق الأحمر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي أصبح لديه العديد من العناصر المميزة داخل منتخب مصر، وبالأسماء يتواجد عدد كبير في كل الخطوط، هناك 8 لاعبين منهم 6 أساسين من الأهلي في صفوف الفراعنة".

وأضاف: "لآ أحد يعلم حاليا كيف سيتم حل الأزمة، الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في صفوف منتخب مصر، هل سيتم تأجيل كأس العالم إلى ما بعد نهاية أمم إفريقيا أم هل ستسمح أندية أوروبا أيضا بفقدان لاعبيها خلال المونديال؟!".

وزاد: "هناك أندية كثيرة في أوروبا تمتلك لاعبين من قارة إفريقيا وعلى رأسهم تشيلسي الإنجليزي، فهل سيتم ترك اللاعبين تشارك في أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية، ثم يخوضون الدوري الانجليزي، الأهم هو كيف سيتعامل الأهلي مع هذه الأزمة؟".

وأكمل: "المفترض أن مونديال الأندية بطولة كبيرة وتحظى باهتمام كبير من الفيفا، فكيف سيتم التعامل من جانب الأهلي ومسئولي اتحاد الكرة مع هذه الأزمة".

وأشار إلى أن تلك البطولة تضم نجومًا كبيرة، ويجب على النادي الأهلي تشكيل لجنة حاليا ووفد يتوجه إلى كاف وفيفا من أجل الإسراع في حل الأزمة.