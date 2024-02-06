إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة برأس سدر

أصيب 3 اشخاص في حادث أنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي ابوزنيمة تجاه شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، دون اي حالات وفاة .

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي ابوزنيمة تجاه شرم الشيخ.

وأصيب بالحادث كلا من ليلي محمد السيد عبد الله - 28 عام - القاهرة، واسماء محمد السيد عبد الله - 26 عام - القاهرة ، علي السيد عبد الله علي - 42 عام - القاهرة .

وتم نقل المصابين جميعا الي مستشفي راس سدر المركزي بجنوب سيناء ، وتم اخلاء الطريق العام من الحادث.